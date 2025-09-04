山梨県の「富士スバルライン」で観光バスとワゴン車が正面衝突した事故。そこから約3カ月、突っ込んできたワゴン車は、違法な“白タク”たった疑いがあるとして運転していた男が逮捕されました。警察の車から降りる際、こちらにチラリと目をやる男。パキスタン国籍で無職のアハメド・ミアン・ガジ・イクラス容疑者（23）です。事故当日は、無許可で自家用車に客を乗せて料金をとるいわゆる“白タク”行為の最中だったとみられ、東