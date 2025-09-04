MBSの玉巻映美アナウンサー（32）が4日、自身のインスタグラムを更新。産休に入ることを公表した。玉巻アナは「今日、Podcastやラジオ収録の仕事納めをし、明日から本格的に産休入りとなりました」と報告。そして「職場の皆さんにサポートして頂いたおかげで、ここまで大きく体調を崩すことなく、無事に仕事を続けることができました」と感謝し、「しばらくの間、会社を離れるのはさみしいですが…この期間に私自身も大きく成長