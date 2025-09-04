燕市は50代の女性職員が公用車で移動中、交差点で一時不停止による事故を起こし、市に損害を与えたとして4日、懲戒処分を発表しました。戒告の処分を受けたのはこども政策部の50代の女性職員です。燕市によりますと女性は今年6月20日午後3時10分ごろ、公用車を使用して、業務のために児童館に向かっていました。燕市粟生津の交差点で一時停止の標識を見落として交差点に進入したところ、優先道路を左側から進行してきた自動車と衝