河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【第3弾】河北と学ぶ！ブランドキャラバン【ARMANI beauty編】』を投稿。ブランドのPRではあるものの、河北さんなりの使用感について語ってくれていました！【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■ファンデーション動画内で登場したのはこちら！Giorgio Armani/ルミナス シルク プリマ グロー 税込12,540円（公式サイトより） この投稿をInstagram