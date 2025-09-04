ジェイアール西日本デイリーサービスネットは、「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」を来場者向けにオンライン発売する。「万博記念 ICOCA＋合皮パスケース」を1日300セット限定で販売する。価格は3,200円で、SFチャージ500円とデポジット500円が含まれている。送料別。「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアJR西日本グループ 来場者向けオンライン（国内向け）」で、9月22日から28日まで各日午後1時から販売する。WESTER会