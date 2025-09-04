きょう、山形県上山市の工場で、機械の清掃作業をしていた男性が右手の大ケガをする労災事故がありました。 【写真を見る】工場で機械の清掃作業中に右手巻き込まれ...パート従業員の男性（34）が右手に大ケガ（山形・上山市） 警察によりますと、きょう、午前１０時２０分ごろ、上山市蔵王の森の豆菓子工場で、パート従業員の男性（３４）が工場の中に設置された集塵機の清掃作業中、排気口に入れた右手を集塵機に