県や沿線3市のトップが4日、九州新幹線西九州ルートの早期整備を求めて、石破首相に要望を行いました。 官邸を訪れたのは、大石知事と長崎、諫早、大村の新幹線西九州ルート沿線3市の市長、経済界の関係者らです。 （大石知事） 「新幹線整備は国策なので是非、石破首相のリーダーシップによって長年の課題、これを解決いただくことをご期待しているところでございます」 石破首