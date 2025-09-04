クマやイノシシなど鳥獣被害が年々深刻化する中、きょう県庁で野生動物の個体数の管理や捕獲などについて協議する会議が開かれました。 【写真を見る】年々深刻化する鳥獣被害...個体数管理や捕獲などを協議（山形） 県の環境審議会「野生生物・自然環境部会」は、大学教授や猟友会などの有識者で構成され、きょう今年度１回目の会議を開きました。 県内では野生動物による農業被害が年々深刻化していて、最も被害額が大きいの