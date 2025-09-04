去年4月（2024年）下関市で横断歩道を渡っていた80代の女性を乗用車ではね死亡させたとして過失運転致死の罪に問われている被告の男の初公判がきょう（4日）山口地裁下関支部で開かれました。過失運転致死の罪に問われているのは下関市の派遣社員の男（51）です。起訴内容などによりますと被告は去年4月15日午後7時前下関市の県道で横断歩道を渡っていた80代の女性を乗用車ではね死亡させたとされています。山口地裁下関支部で開か