◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）ヤクルトが３点を追加した４回途中で雨脚が強くなり中断していた試合は約７分後に再開された。２番手・泉圭輔投手は１死二、三塁から内山壮真捕手に四球を与え１死満塁で村上宗隆内野手を迎え、右翼席に飛び込む、２試合連続、この試合２本目のアーチとなる１７号満塁本塁打。４点を追加され９点目を奪われた。さらにオスナ内野手に二塁後方へのヒット、打者一巡で北村