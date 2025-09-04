俳優の小林薫が４日、都内で行われた声優を務めたアニメ映画「ホウセンカ」（木下麦監督、１０月１０日公開）の完成披露舞台あいさつに共演の戸塚純貴、満島ひかり、宮崎美子らと出席した。独房で孤独な死を迎えようとしていた無期懲役囚の老人・阿久津に、人の言葉を話すホウセンカが声をかけることから始まる物語。阿久津役の小林は、公開に先駆けて作品を鑑賞し「見終わって日常のささやかなことが大事で、幸せなことだと感