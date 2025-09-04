「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ−１８野球ワールドカップ」が５日、開幕する。小倉全由監督（６８）＝前日大三監督＝率いる高校日本代表は５日１８時半からイタリアとの初戦に臨む。４日には出場全チームの監督が登壇し、記者会見が行われた。小倉監督は初戦を争うイタリアのイメージについて聞かれ「明日は相手チームよりも、まずは自分のチーム。選手たちには、自分たちの力を１００％出してくれれ