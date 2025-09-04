ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが人気モデルとの週末旅の様子を公開した。野村アナは４日、自身のインスタグラムを更新。「週末箱根旅都会の喧騒から離れて癒されました…せいかちゃんと食べておしゃべりして寝て笑ロマンスカーからずっと楽しかった８月の思い出になったなあ」と記し、モデルで女優の古畑星夏との箱根旅ショットを複数枚アップ。ハッシュタグをつけて「エドシーラン聴いてのんびり箱根温泉週末