日本商工会議所の小林健会頭は４日の定例記者会見で、経済同友会の新浪剛史代表幹事がサプリメントを巡り警察の捜査を受けたことについて、「コンプライアンスという面では、トップは常に自制していくべきだ」と述べた。新浪氏を除くサントリーホールディングス（ＨＤ）の全取締役が新浪氏の会長辞任を求めたことについては、「サプリを扱う会社という性格からの決断ということだろう」と述べ、同社の判断に一定の理解を示した