記録的大雨の被害は「世界最大の柑橘類」といわれる八代市特産のバンペイユにもでています。大きな被害を受けた農家を取材しました。 八代市奈良木町の果樹農家、福田清和さんのバンペイユのハウスです。記録的大雨で大量の雨水と土砂が流れ込み胸の高さまで浸水しました。直径15センチほどに育っていたバンペイユは、害虫などから実を守るため袋がけしていましたが、雨などの影響で約1200個のうち500個以上が腐れ落下しました