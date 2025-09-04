【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの重盛さと美が4日、自身のInstagramを更新。37歳の誕生日を報告し、海辺での水着姿を公開した。【写真】重盛さと美「37歳になりました」水着姿披露◆重盛さと美、37歳誕生日に水着姿を披露同日誕生日を迎えた重盛は「my birthday。37歳になりました。どう？大人っぽいでしょ？」とコメントし、海辺で夕日をバックに黒と白のボーダー柄水着を着用したスタイルの良さが際立つ姿を披露した。こ