アビスパ福岡の選手たちが4日、飲酒運転を発見した際の通報訓練に参加しました。 福岡市東区のアビスパ福岡のクラブハウスで行われた訓練には、選手などおよそ50人が参加しました。訓練は、酒を飲みながら車に乗り込む男を選手が目撃し110番通報するという想定です。 ■サニブラウン ハナン 選手「飲酒運転しそうな車がいたので通報しました。眼鏡をかけていて、オレンジのジャンパーを着ています。」■小畑裕馬 選手