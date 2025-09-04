台風15号は現在、九州にかなり近づいた状態になっています。このあと北上し、明日には東寄りに進路を変えて、東海地方に最も近づくのは、明日の昼過ぎから夕方頃にかけてとみられます。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション 予報円というのは、この円の中に台風の中心が入る確率が70%で、もしこの円の中に入ったとすると、最大風速は18mが予想されています。風も沿岸地域を中