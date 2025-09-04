元日本ハムの杉谷拳士氏が４日、インスタグラムを更新。日本ハム時代の先輩でもあるパドレス・ダルビッシュの応援に駆けつけ、現地で談笑している動画を公開した。杉谷氏はパドレスの本拠地を訪れ、グラウンド上で待機。ダルビッシュが通りがかると、「おはようございます、ダルさん」と声をかけた。だが、ダルビッシュはまさかの素通り。ベンチ内から「エセパドレスファンじゃねえかよ」と、言葉を発した。杉谷氏は「パドレ