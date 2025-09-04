「巨人−ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）ヤクルトの村上宗隆内野手が四回、この試合２発目となる１７号満塁本塁打を放った。四回に５−１としてなおも満塁の場面。泉の変化球を捉えて右翼スタンドに運んだ。衝撃のアーチに岐阜のスタンドは騒然となった。村上は初回にも２戦連発の１６号先制２ランをかっ飛ばした。前夜の八回の第４打席も本塁打を放っており、２打席連発だった。直近６戦で７発目。今季７月末に上