今月は防災月間です。KNBラジオなど県内の民放ラジオ7局は、きょう地震災害への備えについて特別番組を放送しました。◆KNB 柳川アナウンサー「みなさんと一緒に、きょうは考えていきたいと思います、地震についての備えや意識を高めてもらえればと思います」 この番組は防災月間に合わせて毎年放送していて、29回目となる今年のテーマは「富山湾と地震」です。国の地震調査委員会は今年6月、兵庫から富山にかけての