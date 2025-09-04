岐阜・関市で目撃された思わずヒヤリとする瞬間。ドライバーが青信号の交差点を通過しようとした時に突如、画面右側から信号無視をした車が飛び出してきたのです。ギリギリのところで衝突は免れましたが、目撃者は「頭が真っ白になるというか、その後すぐ路肩に止めてしばらく『何が起きたんだろう』と放心状態になった」と話しました。その後、信号無視をした車はそのまま走り去って行きました。“身勝手な運転”は、神奈川・寒川