岐阜・関市で目撃された思わずヒヤリとする瞬間。ドライバーが青信号の交差点を通過しようとした時に突如、画面右側から信号無視をした車が飛び出してきたのです。ギリギリのところで衝突は免れましたが、目撃者は「頭が真っ白になるというか、その後すぐ路肩に止めてしばらく『何が起きたんだろう』と放心状態になった」と話しました。その後、信号無視をした車はそのまま走り去って行きました。“身勝手な運転”は、神奈川・寒川
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. レンタカー 返却されず売られる
- 2. 誤って自宅解体 芸人語るその後
- 3. 短冊書いて中3自死 母の悲痛胸中
- 4. 江頭 国を越えた大問題に発展か
- 5. 日産マーチ復活か 価格に驚き
- 6. 市長失職→逮捕 変だなと思った
- 7. カズレ 結婚に至った経緯明かす
- 8. 殴り合い 斉藤被告との大ゲンカ
- 9. ドラゴンボール貨幣 販売を発表
- 10. 100万再生で…粗品語る動画収益
- 1. レンタカー 返却されず売られる
- 2. 短冊書いて中3自死 母の悲痛胸中
- 3. 市長失職→逮捕 変だなと思った
- 4. 三重県の12歳 バレエで世界1位に
- 5. 水道代28万→最終的に200万請求
- 6. 川崎女性殺人 9回相談も報告せず
- 7. 記憶喪失の男性 アパレル関係者?
- 8. 清水容疑者 大麻入手経路言えず
- 9. 備蓄米は売り切れない 不満殺到
- 10. コンビニ行く 妻失踪し家庭崩壊
- 1. ドラゴンボール貨幣 販売を発表
- 2. 悠仁さま成年式 異例の億超えか
- 3. 石破氏 2万円給付案に所得制限か
- 4. また神奈川県警…不祥事に嘆き
- 5. 世界陸上キター！銀座線ジャック
- 6. すき家新価格開始に「まじ熱い」
- 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 8. 金返せ 元職場に言われ20万払う
- 9. 伊東市長 推しの子バッグで好感?
- 10. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
- 1. ジョルジオ・アルマーニ氏が死去
- 2. トランプ氏「何かが起きる」警告
- 3. 中ロ首脳 マイクに拾われた会話
- 4. 日本旅行 韓国女優の写真が物議
- 5. 日本発「LOVOT」が中国で人気
- 6. 謎行動…金氏のDNA情報消したか
- 7. 人気ケーブルカー脱線 15人死亡
- 8. トイレでスマホ 痔リスク46％増
- 9. 弱腰を指摘されトランプ氏が怒り
- 10. 抗日勝利 演説にトランプ氏不満
- 1. 京都を「古き良き中国」と紹介か
- 2. 65歳医師が食べる「健康食」とは
- 3. 入居倍率100倍だった街、現状は
- 4. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 5. 新宿の巨大再開発ストップした訳
- 6. カルビー「ピザポテト」から初の派生ブランドが誕生『クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ』9月8日発売
- 7. コーチング 大手企業も進出
- 8. 「ガンダム」の模型になる施設
- 9. 注文住宅「サッシはケチるな」
- 10. NY株式 ダウ平均が4日ぶり反発
- 11. りそな 新興企業に1千億円融資へ
- 12. 高くても新幹線 利用のメリット
- 13. ロイホ 期間限定のマロンパフェ
- 14. セブン&アイHD 30社を売却へ
- 15. 忖度なし 1万円以下ドライヤー
- 16. 米国株 決断巡り不透明感強まり
- 17. 【イベントレポート】総勢100名の子どもたちが参加！クロスプラスが岐阜県海津市こども未来館ZüTToにて「世界に一枚だけのオリジナルTシャツを作ろう」を開催
- 18. 都道府県“警察力”ランキング・ベスト10！ 実績に人員や予算も加味して総合判断
- 19. 外為：南アランド、8円3802銭前後と横ばい圏で推移
- 20. ＩＳＭ指数にドル高の反応 ただ、一時的な動き＝ＮＹ為替
- 1. ワイモバ新料金プラン 料金は?
- 2. 月収100万超のデリバリー配達員
- 3. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
- 4. Amazonセール 売れ筋TOP20を紹介
- 5. エイプリルフール便乗? 掲載紹介
- 6. プレステ5本体が最大1万円OFFに
- 7. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
- 8. 身体の動きに同調し、最適な姿勢が保ちやすいワークチェアが「YPS-S800」
- 9. 愛と暴力と筋肉のクィア・スリラー『愛はステロイド』 ボディビルダー役ケイティ・オブライアンのムキムキメッセージ［ホラー通信］
- 10. CFExpress利用してる? 回答編
- 11. 群馬・前橋市に愛犬と泊まれる古民家リトリートがオープン
- 12. チャットボットが未成年ユーザー相手にセックス・自傷行為・薬物など不適切で有害なやりとりを繰り広げていたことが判明、有名人の名前を利用したものも
- 13. ASUSが液晶一体型PC『Zen AiO』12月上旬発売、9万9800円から。最上位は4K液晶搭載
- 14. Windowsの便利ツールセット「PowerToys」、最新版0.94で機能増加の課題を解消
- 15. シリーズ最軽量の145グラムか。iPhone 17 Airは「軽さ」に期待しています
- 16. 携帯電話サービス「Y!mobile」にて5G対応スマホ「Google Pixel 9a」が9月12日に発売！価格などは未定。次期iPhone 17の投入も示唆
- 17. パイオニア・富士通・NEC、レッドハットのコンテナプラットフォームを採用
- 18. 【GH5&GH5S を活用した映像制作の現場レポート】イベント記録をGH5SのV-Log Lで撮る
- 19. 共同印刷、金融機関のマネー・ロンダリング対策に継続的顧客管理支援サービス
- 20. ポケモンGO イッシュウィーク開始。色違いゲノセクトやエモンガ・モンメンなど新規多数のイベント
- 1. すべて失った 人気BD選手どん底
- 2. 大坂なおみの一言に米放送が爆笑
- 3. 広陵野球部コーチ 3カ月謹慎処分
- 4. 大谷ファンの高齢者には絶望的か
- 5. 朗希は成功見込みなし 記者辛辣
- 6. ストレス解消? 水着で泳ぐ大谷妻
- 7. 角田裕毅の後任に内定か 独報道
- 8. 村上宗隆が衝撃2発 復帰33戦17発
- 9. メッツ 千賀のマイナー降格検討
- 10. 大罪? 巨人が阪神独走許した訳
- 1. 誤って自宅解体 芸人語るその後
- 2. 江頭 国を越えた大問題に発展か
- 3. カズレ 結婚に至った経緯明かす
- 4. 殴り合い 斉藤被告との大ゲンカ
- 5. 100万再生で…粗品語る動画収益
- 6. コンビ消沈しかねぬ 石橋に指摘
- 7. いけちゃん「帰る家なくなった」
- 8. 「遅刻責める人は能力低い」波紋
- 9. 俳優の田村亮 音声障害を発表
- 10. 思わぬフワの近況報告に騒然
- 1. 40・50代に脚長効果...GUの新作
- 2. しまむら 9月3日からお得な商品
- 3. チョコパイ 贅沢な味わいの新作
- 4. 「A'pieu」限定コスメが登場
- 5. バーキン 待望のワンパウンダー
- 6. 60代 老後の金の上手な減らし方
- 7. 「条件がいい男」と「ドキドキする男」どっちを選ぶ？明日で最終話！「ポン女」全話総集編
- 8. 回転寿司で飛沫 男児の秀逸一言
- 9. 心理テストで分かる「秋の収穫」
- 10. 背の低い女性が萌える瞬間9選