名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」から、新たに誕生したキャラクター「ひより」が手がける特別なクッキー缶が登場します。7種類の本格手作りクッキーを、愛らしいデザイン缶に詰め合わせた贅沢な一品。2025年9月9日より、ぴよりんshopアトリエ店限定で販売されます。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな、心温まるスイーツです♡ 7種類の本格手作りクッキー 「ひよりの手作りク