経営再建を目指すジェネリック医薬品メーカー日医工の今年3月期の決算は、生産量の増加などにより増収、2年連続の増益となりました。 ◆日医工岩本紳吾社長「社員の方々が一丸となって取り組んでいただけた成果だと思っています」日医工はきょう報道各社との懇談会を開いて、現在の経営状況を説明しました。今年3月期の決算は、売り上げが1249億円と増収に転じ、本業のもうけを示すコア営業利益が70億円と2年連続