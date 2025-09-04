鍵のかかっていないトラックから現金を盗んだ疑いで、無職の男が逮捕されました。長谷川淳一郎容疑者（54）は2日、東京・台東区で、駐車中のトラックから現金4000円の入ったリュックサックを盗んだとして、警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。長谷川容疑者は、運転手の男性がトラックの後方で作業をしている隙に鍵がかかっていないドアを開けリュックを盗んでいたということで、調べに対し、「盗んだことは間違いありません」