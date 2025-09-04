「30代、女性です。数年前に双極症?型と診断されて心療内科に通院しています。最近はお薬と定期的なカウンセリングで症状は安定しています。仕事は調子を崩すことがありつつも、なんとか続けています。以前、マッチングアプリで知り合った方と何度か食事などしてデートしたのですが、先日、彼から付き合ってほしいと告白されました。しかし彼にはまだ、障害のことは伝えていません。きちんとお付き合いを始める前に、自分の障害に