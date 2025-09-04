グラビアアイドルの天木じゅんさんが、週刊誌「週刊SPA！」（扶桑社）9月2・9日合併号の企画「グラビアン魂」に登場しました。【写真】一糸まとわぬ超大胆ボディ天木じゅんさん「目に焼き付けて」10月16日に最新写真集『あまぽち』（小学館）の発売が控えている天木さん。オレンジのワンピースを着こなし緑豊かな邸宅のステップ腰掛けたカットは、清楚な雰囲気をまとったショットに。一方でベッドの上で正座をしながら胸を寄せ