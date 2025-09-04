猛暑による渇水の影響で水不足が深刻だった上越市はダムの貯水率が回復したことなどから市民への節水要請を解除しました。上越市では猛暑による渇水の影響でダムの貯水率が著しく低下。上水道用に供給する正善寺ダムでは貯水率が10パーセント前後まで低下していたことから市民に対し、7月15日から最大40パーセントの節水を呼びかけていました。こうした中、9月2日からの大雨でダムの貯水率が回復したことや県営高田発