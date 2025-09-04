中国-上海協力機構（SCO）科学技術イノベーション協力センターが9月4日午前、山東省青島市に発足しました。SCO加盟諸国に向けた、バイオ医薬やハイエンド設備、現代的高効率農業など多くの分野に及ぶ10の重点国際協力プロジェクトが同時に始動しました。同センターは、地域の協同とイノベーションを力強く促進し、開放的かつ包容的、互恵的かつウィンウィンな国際イノベーション協力エコシステムを構築し、各加盟国の経済・社会の