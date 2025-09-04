BLACKPINKのリサが、9月4日（木）に自身のInstagramを更新。日本で撮影されたプライベートショットを公開した。【写真】本当にいる！「ドンキ」に降臨したリサ■お忍びで来日かこの日リサは「Some sleepless nights」とコメントを添えた複数枚の写真を投稿した。写真には、リサが「ドン・キホーテ」を満喫する様子や街中で堂々とピースポーズを決めている様子などが収められている。そんな彼女の姿は、キャップを被ってい