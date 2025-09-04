滋賀県で開かれる国民スポーツ大会の県選手団の結団式が、山口市で行われました。山口市で開かれたのは、国民スポーツ大会・わたSHIGA輝く国スポ2025の県選手団結団式です。県選手団は34競技に総勢465人が出場します。式では、選手を代表して、スポーツクライミング競技少年男子の長尾一樹選手が決意表明しました。（長尾一樹選手）「チームやまぐちの一員として県民のみなさまに元気を届けられるよう、最