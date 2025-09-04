宇部高校の体育大会が山口市のやまぐち富士商ドームで開かれました。山口市の山口きらら博記念公園の大会会場が大いに沸いたのは「背中渡り」競技です。宇部高校の体育大会は、各学年で3チーム、合計9チームで優勝を目指し、熱戦に次ぐ熱戦が繰り広げられました。「今年は特に熱が入っている」と教師たちを時に驚かせ、時にあきれさせたのは、チームごとに工夫を凝らした応援ぶりです。花嫁姿でアップに励