福岡中央署は4日、福岡市中央区唐人町1丁目付近で3日午後3時半ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ女性から「家の玄関までついて行ってあげる」等と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女性は50から60歳くらいで、紺色に白い水玉模様のワンピースを着用し、帽子をかぶっていたという。