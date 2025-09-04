災害の恐ろしさなどを学んでもらおうという取り組みです。下関市の小学校で子どもたちが仮想の映像や情報を表示する「ARゴーグル」を使って災害時の様子を疑似体験しました。（児童）「（水が）めっちゃ濁ってるあっ木だ！流木？」防災体験学習に参加したのは豊田下小学校の児童およそ20人です。仮想の映像や情報を表示する「ARゴーグル」。ゴーグルをつけた子どもたちには目の前が浸水したように見えています。