調理のプロから学びました。周南市の高校できょう生徒が麻婆豆腐など中華料理にチャレンジしました。料理にチャレンジしたのは熊毛北高校・ライフデザイン科食物文化コースの2年生15人です。大阪府を拠点とする辻調理師専門学校の講師を招き麻婆豆腐と棒棒鶏を作りました。（辻調理師専門学校中国料理担当河野篤史助教授）「（豆板醤を）弱火でじっくりと香りを出す辛みと香りを出すところや強火でしっかりと熱してあげる