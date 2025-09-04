三原市のアパートで一室が全焼する火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 ４日午前１０時ごろ、ＪＲ三原駅北西にある４階建てのアパートで「共同住宅からけむりが出ている」と消防に通報がありました。 火は通報から約５０分後に消し止められましたが、火元の３階の一室が全焼しました。 警察によりますと全焼した部屋からは男性の遺体が見つかりました。遺体は全焼した部屋に１人で住んでいる６０代