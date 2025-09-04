ハウスメーカーの創建ホームは東広島運動公園陸上競技場の命名権を取得しました。来年から「創建ホーム東広島スポーツパーク」にかわります。 創建ホームが命名権を取得した東広島運動公園陸上競技場は面積が２万２７００㎡あり、陸上やサッカーなどの競技に使われています。 命名権の契約締結式には創建ホームの山本慎社長らと東広島市の高垣広徳市長が出席し契約