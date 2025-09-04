海田町の公共工事を巡る贈収賄事件の初公判が行われ、海田町の元職員の男に懲役１年２カ月が求刑されました。 海田町の元職員の被告（２６）は道路工事などの随意契約をめぐり、有利に取り計らう見返りに土木会社の社長の被告（３９）から現金や飲食代などあわせて２０万円相当を受け取った罪に問われています。 初公判で元職員の被告は現金などを受け取ったことは認めましたが「便宜を取り計らっていない」などと起訴内容を一部