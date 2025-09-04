八代市長選挙で現職を破り初当選した小野泰輔市長が4日、初登庁しました。記録的大雨からの復旧を第一に取り組むとした小野市長は、早速被災した地域を訪れ住民の話を聞きました。4日朝、初登庁した小野泰輔新市長。市役所前に集まった市民や職員に出迎えられました。小野市長は元熊本県副知事で、8月31日の市長選で現職を大差で破り初当選しました。 就任式では幹部職員を前に8月の記録的大雨からの復旧を第一優先に取り組んだ