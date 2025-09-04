日本高野連は4日までに公式ホームページの「プロ野球志望届」提出者を更新。中日の元助っ人、ドミンゴ・グスマンさんを父に持つ幸福の科学学園のエミール・セラーノ・プレンサ投手、ユニオール・エルイン・ヌニエス・ジャケス捕手ら6人が新たに掲載され、計24人になった。エミール・セラーノ・プレンサは中日などで投手として活躍したドミンゴ・グスマン氏（50）を父に持つ最速145キロ右腕。ユニオール・エルイン・ヌニエス・