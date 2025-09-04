日本体操協会は4日、東京都内で臨時理事会を開き、新体操で威圧的指導問題があった村田由香里強化本部長の留任を決めた。選手との信頼関係に改善があったとし、8月の世界選手権での金メダル獲得も踏まえて「続投が妥当」と判断した。