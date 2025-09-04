去年12月、千葉県柏市の住宅に男らが押し入り、住人の男性にけがをさせたうえ、現金を奪った強盗傷害事件で、石川県に住む19歳の男が逮捕されました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、石川県野々市市の自称・アパレル業の19歳の男です。男は共謀のうえ、去年12月22日の未明に柏市の住宅に押し入り、住人の男性（当時66）の顔を殴るなどの暴行を加えてけがをさせたうえ、現金およそ5万円を奪った疑いがもたれています。警察に