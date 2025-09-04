ソフトバンクは４日、格安ブランド「ワイモバイル」の新料金プランを発表した。従来と比べて基本料金は月額１４３〜６９３円（税込み）の値上げとなる。一方、グループで提供する他のサービスも併用する利用者への割引額は増やして優遇する。新プランは２５日から。データ容量が異なる３種類の基本料金を設け、小容量プランは月間データ容量を従来の４ギガ・バイト（ＧＢ）から５ＧＢに増やした上で、月額３０５８円とした。容