あきんどスシローは、「デジタル スシロービジョン」、通称「デジロー」を広島県の繁華街に新規オープンする「広島パルコ店」をはじめ、他のエリアでも導入店舗を拡大する。「デジロー」イメージ画像「デジロー」は、回転すし本来の楽しさを、デジタルを活用して再現しながら、これまでにない店舗体験を楽しむことのできる"一歩先の回転寿司"を提案する取り組みである。2023年9月末より大阪府・江坂店、東京都・新宿西口店、愛知県