◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）ヤクルト・村上宗隆内野手が２２年６月２３日の中日戦以来の満塁弾を放った。５―１の４回１死満塁の好機で泉のスライダーを右翼席に運ぶ１７号グランドスラムを放った。この一打が長良川球場でのＮＰＢ通算１００号の記念アーチとなった。０―０の初回２死二塁では、又木の直球を左翼席に運ぶ１６号２ラン。３日の同カードの８回には大勢から１５ソロを放っており、試合ま