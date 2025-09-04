元「モーニング娘。」のメンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女・希空さん（17）が2025年8月31日、自身のインスタグラムを更新。スイーツを手にしたショット2枚を披露した。「念願のヨアジョン！」希空さんは、「念願のヨアジョン！美味しすぎた絶対また食べる」といい、韓国で人気のフローズンヨーグルトの「ヨアジョン」を堪能したらしい。スイーツを手に。嬉しそうな表情の写真を投稿した。インスタグラム