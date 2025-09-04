名古屋市港区に本社を置く「服部家具センター」の元課長の男が、在庫のソファーを買取業者に売った疑いで9月4日、逮捕されました。服部家具センターの元商品部課長・小笠原高裕容疑者(47)は去年12月、販売価格およそ144万円の4人掛けソファーを持ち出して買取業者に売った、業務上横領の疑いが持たれています。警察によりますと、今年2月「社員が家具をいくつも無断で持ち出し、買取業者に売った」