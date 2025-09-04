INI（C）LAPONE ENTERTAINMENT 今月13日〜15日にバンテリンドーム ナゴヤでドーム公演を控えるINIが、2025年11月19日にNEW SINGLEを発売することが決定した。今作は、新曲5曲を形態別に収録。初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤に加えて、メンバーソロジャケット盤(11種)が“INI OFFICIAL STORE限定”で発売され、 INIのシングルでは初となる14形態での展開。また、本日18時より各店での予約受付も開始された。なお