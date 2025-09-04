豪ドルやカナダドルは上値重く推移、原油や金が軟調で＝ロンドン為替 資源国通貨の面が強い豪ドルやカナダドルが軟調に推移している。この日は原油や金相場が軟調に推移しており、両通貨にとっての重石となっているようだ。 豪ドル/ドルは、東京午前の0.6550付近を高値に売られており、ロンドン時間には安値を0.6517付近に更新している。ドルカナダは東京朝方の1.3792付近を安値に買われており、足元では高値を1.3823付