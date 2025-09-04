第3回定例県議会が4日開会し、総額およそ108億3400万円の一般会計補正予算案など32の議案が提案されました。 補正予算案には賃上げへの対策として最低賃金の改定幅を超えて賃金を引き上げる中小企業を支援するための費用として3750万円が計上されています。 また、ガソリン価格の店頭表示や地域の見守り活動に取り組むガソリンスタンドの施設の整備を支援するための費用2790万円も盛り込まれてます。 県議会は9月24日までの日程